Жителям Подмосковья рассказали, где отдохнуть на новогодних каникулах

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала жителям Подмосковья, где отдохнуть на новогодних каникулах.

Она напомнила, что в регионе проходит проект «Зима в Подмосковье». В связи с пандемией COVID-19 ожидается, что жители области останутся отмечать Новый год дома. Поэтому парки, катки и лыжные трассы готовы принять посетителей.

— Исходя из этого, мы для себя поставили два приоритета в реализации проекта «Зима в Подмосковье» — это безопасность и комфорт, — уточнила Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что все санитарно-эпидемиологические меры будут соблюдены. Также действует возможность покупки билетов онлайн, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как можно встреть Новый год в Санкт-Петербурге, рассказал ФАН. Главным местом праздника в Северной столице по традиции станут Невский проспект, а также Дворцовая площадь. Агентство отмечает, будут ли там ограничения на вход, пока неизвестно. Рестораны и бары будут обслуживать посетителей только на «зимних верандах».

Ранее ОТР передало поздравления россиянам от Деда Морза из Северной Осетии — Митын Дада. По легенде, этот дедушка живет в горах и только раз в год спускается к людям, чтобы поздравить их с праздником и исполнить заветные желания.

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