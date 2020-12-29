Фото: kremlin. ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 декабря.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Также президент России подписал федеральный закон, который наделяет сотрудников полиции правом доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители.

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