Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кинолог предупредил об опасности прогулок с собаками в новогоднюю ночь
Фото: pixabay.com

Кинолог предупредил об опасности прогулок с собаками в новогоднюю ночь

Ростислав Зубков

Животные

Многие собаководы допускают ошибку, решив взять своих питомцев посмотреть новогодний салют. О том, почему не стоит этого делать, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что вся угроза таится в громкости фейерверков. Их может испугаться даже тренированный пес, поскольку у животных на генетическом уровне заложен страх перед шумом, особенно таким резким.

— Поэтому постарайтесь выгулять вашего питомца до полуночи, — призывает эксперт.

По его словам, выгуливать собаку лучше заблаговременно, желательно до семи вечера, когда салюты слышатся изредка. Также можно уехать за город, в спокойную обстановку, если есть такая возможность. При этом хозяин обязан все время находиться рядом с любимым четвероногим, чтобы тот чувствовал себя хоть немного спокойнее, когда залпы фейерверков все же начнутся.

В случае если собаковод все же решился повести своего питомца смотреть салют, нужно убедиться, что на животном надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также адресник. Собака при этом должна быть на поводке, подчеркивает кинолог.

Если питомец все же сильно напугался и убежал, поиски необходимо начинать немедленно. В первую очередь проверять нужно тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах

— Обследуйте весь путь от дома до места прогулки, обойдите ваш дом и ближайшую территорию, — советует Голубев в разговоре с РИА Новости.

Если собаку найти не удалось, следует подключить всевозможные способы распространения информации об исчезновении животного, включая соцсети, сайты, мессенджеры и бумажные объявления.

Читайте также: Кинолог рассказал, с кем можно оставить собаку на новогодние праздники

Салюткинологиясобаки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте