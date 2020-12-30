Кинолог предупредил об опасности прогулок с собаками в новогоднюю ночь

Фото: pixabay.com

Многие собаководы допускают ошибку, решив взять своих питомцев посмотреть новогодний салют. О том, почему не стоит этого делать, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что вся угроза таится в громкости фейерверков. Их может испугаться даже тренированный пес, поскольку у животных на генетическом уровне заложен страх перед шумом, особенно таким резким.

— Поэтому постарайтесь выгулять вашего питомца до полуночи, — призывает эксперт.

По его словам, выгуливать собаку лучше заблаговременно, желательно до семи вечера, когда салюты слышатся изредка. Также можно уехать за город, в спокойную обстановку, если есть такая возможность. При этом хозяин обязан все время находиться рядом с любимым четвероногим, чтобы тот чувствовал себя хоть немного спокойнее, когда залпы фейерверков все же начнутся.

В случае если собаковод все же решился повести своего питомца смотреть салют, нужно убедиться, что на животном надета плотная шлейка или ошейник и поводок, а также адресник. Собака при этом должна быть на поводке, подчеркивает кинолог.

Если питомец все же сильно напугался и убежал, поиски необходимо начинать немедленно. В первую очередь проверять нужно тихие места: между гаражей, под лестницами, в кустах и подвалах

— Обследуйте весь путь от дома до места прогулки, обойдите ваш дом и ближайшую территорию, — советует Голубев в разговоре с РИА Новости.

Если собаку найти не удалось, следует подключить всевозможные способы распространения информации об исчезновении животного, включая соцсети, сайты, мессенджеры и бумажные объявления.

Читайте также: Кинолог рассказал, с кем можно оставить собаку на новогодние праздники