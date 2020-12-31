Врач предупредил беременных об опасности празднования Нового года до утра

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Беременным в новогоднюю ночь не следует засиживаться до утра. Гораздо важнее выспаться и отдохнуть, считает главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

— Сидеть до утра не нужно. Все-таки беременным очень важно достаточно отдыхать и высыпаться, — отметил он.

Медик также призывает отказаться от острой, копченой и соленой пищи, а также от сладкого. При этом беременным рекомендуется больше пить воды.

Во время торжества можно позволить себе один бокал шампанского, но лучше отказаться от спиртного совсем, говорит Оленев.

— Бокал шампанского в новогоднюю ночь себе позволить можно, но точно не больше, — уточнил он в разговоре с агентством «Москва».

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