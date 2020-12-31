Врач предупредил беременных об опасности празднования Нового года до утра
Беременным в новогоднюю ночь не следует засиживаться до утра. Гораздо важнее выспаться и отдохнуть, считает главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.
— Сидеть до утра не нужно. Все-таки беременным очень важно достаточно отдыхать и высыпаться, — отметил он.
Медик также призывает отказаться от острой, копченой и соленой пищи, а также от сладкого. При этом беременным рекомендуется больше пить воды.
Во время торжества можно позволить себе один бокал шампанского, но лучше отказаться от спиртного совсем, говорит Оленев.
— Бокал шампанского в новогоднюю ночь себе позволить можно, но точно не больше, — уточнил он в разговоре с агентством «Москва».
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