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СМИ раскрыли подробности смерти бизнесмена Андрея Трубникова
Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die

СМИ раскрыли подробности смерти бизнесмена Андрея Трубникова

Виктория Родимкина

Происшествия

Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников скончался в своем доме в коттеджном поселке Графские пруды в четверг, 7 января. Об этом сообщил Telegram-канал Mash 8 января.

По данным СМИ, предпринимателя нашли без сознания, ему стало плохо после сна. Домработница вызвала скорую помощь, однако мужчина умер до прибытия врачей. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

Ранее сообщалось, что Андрей Трубников скончался в возрасте 61 года.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

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