Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бизнесмен Андрей Трубников не планировал оставлять наследство детям
Фото: instagram.com/trubnikov_fly_or_die

Бизнесмен Андрей Трубников не планировал оставлять наследство детям

Виктория Родимкина

Общество

Основатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в беседе с журналистами Forbes, что не хотел бы оставлять своим детям наследство.

В конце декабря бизнесмен сообщил, что не планировал «портить» своих детей, оставив им наследство.

— Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?, — сказал Андрей Трубников.

По словам предпринимателя, его дети уже выросли и могут сами заработать себе на жизнь. Также бизнесмен говорил, что хотел бы оставить после себя «какой-нибудь бренд».

Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Трубников скончался в возрасте 61 года.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.

Ранее по теме: СМИ раскрыли подробности смерти бизнесмена Андрея Трубникова

смертьнаследствороссийский бизнесмен
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте