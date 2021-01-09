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Посольство РФ разъяснило правила перемещения по Индонезии на фоне COVID-19
Фото: facebook.com/RusEmbJakarta

Посольство РФ разъяснило правила перемещения по Индонезии на фоне COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Посольство России в Джакарте разъяснило новые правила перемещения по территории Индонезии на фоне коронавирусной инфекции. Об этом российская дипмиссия рассказала на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 9 января.

Так, уточняется, что новые правила действуют на территории Индонезии с 9 по 25 января 2021 года.

Согласно требованиям, для перелета на остров Бали необходимо будет показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученную не более чем за двое суток до путешествия. Дети до 12 лет освобождены от этого правила.

Для приезда на Бали наземным или водным видом транспорта также нужно будет показать справку с отрицательным тестом на COVID-19.

Помимо этого, в посольстве отметили, что для перелетов по территории страны нужно будет заполнить анкету о состоянии здоровья пассажира. Эти правила могут быть изменены по решению властей Индонезии.

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Индонезияпосольство Россиикоронавирус
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