Найдены обломки и тела после крушения пассажирского самолета в Индонезии

Фото: twitter.com/flightradar24

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. Согласно предварительным данным, найдены обломки авиалайнера и части тел. Об этом в субботу, 9 января, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.

О находке тел и обломков телеканалу рассказал капитан корабля береговой охраны.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Посольство РФ в Джакарте сообщило, что граждан России на борту самолет не было.

Читайте также: Заслуженный летчик РФ назвал возможную причину столкновения самолетов в Ленобласти