Соседи Куравлева рассказали, что актер стал затворником после смерти жены

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Актер Леонид Куравлев ведет замкнутый образ жизни. После смерти жены в 2012 году он почти ни с кем не общается. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на соседей актера.

Леониду Куравлеву в 2021 году исполнится 85 лет. Последние восемь лет актер практически не появляется на публике. Он живет в комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.

По словам соседей, о Леониде Куравлеве заботится его дочь Екатерина. Она развелась со своим мужем, а затем перебралась жить к отцу. Женщина сама отвечает на телефонные звонки, а также не открывает дверь посторонним.

Соседи актера сообщили, что единственный человек, с котором Куравлев общается, — сторож парковки его дома.

Актер встретил свою будущую жену на катке, когда им было 16 и 13 лет. Пара поженилась в 1960 году. В браке с Ниной Леонид Куравлев прожил 52 года. После смерти жены актер оставил работу, последний фильм с его участием вышел в 2015 году. Мужчина завещал похоронить себя на Троекуровском кладбище рядом с женой. Памятник уже установлен, на нем выведены имена актера и его супруги.

Леонид Куравлев стал известен после выхода фильмов «Вий», «Турецкий гамбит», «Шла собака по роялю», «Мимино».

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