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Друг госпитализированного с COVID-19 Бориса Грачевского рассказал о его состоянии
Фото: «Вечерняя Москва»

Друг госпитализированного с COVID-19 Бориса Грачевского рассказал о его состоянии

Анастасия Колоскова

Звезды

Худрука юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, попавшего в больницу с COVID-19, вывели из медикаментозного сна, его состояние улучшилось. Об этом сообщил его друг — актер Владимир Долинский.

— Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалась, — рассказал Долинский РИА Новости.

О своем заражении коронавирусом Грачевский сообщил 21 декабря. Тогда он пояснил, что лечится дома и идет на поправку. Однако 27 декабря стало известно, что Грачевского госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Позже его перевели в реанимацию.

Ранее состояние режиссера прокомментировала его супруга Екатерина Белоцерковская.

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