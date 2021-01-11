Эпидемиолог рассказал, как защититься от британского штамма коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Соблюдение социальной дистанции, использование средств защиты и вакцинация помогут избежать инфицирования британским штаммом COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что сразу было понятно, что коронавирус будет мутировать. Хотя британский штамм оказался немного более заразным, тяжесть болезни не увеличилась. Способ распространения нового вируса остался таким же.

Александр Горелов подчеркнул, что созданные в России вакцины от коронавируса точно так же защищают и от новой мутации инфекции, сообщает Пятый канал.

— Поскольку британский штамм — разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это: своевременное выявление инфекции, изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация, — рассказал Горелов.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продолжает отслеживать развитие ситуации с COVID-19 в Великобритании.

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