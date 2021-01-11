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Центр «Вектор» продолжит изучать образец британского штамма коронавируса
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр «Вектор» продолжит изучать образец британского штамма коронавируса

Кирилл Николаев

Общество

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» имеет образец британского штамма коронавируса и продолжает его изучение. Об этом в понедельник, 11 января, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что образец британского штамма коронавируса был получен в конце 2020 года от заболевшего, прилетевшего в Россию, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у россиянина, недавно вернувшегося из Великобритании, был обнаружен британский штамм коронавируса. В настоящее время человек уже не заразен.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России продолжает отслеживать развитие ситуации с COVID-19 в Великобритании.

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