Трамп и Пенс провели «хороший разговор» после ссоры из-за штурма Капитолия

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Глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс провели «хороший разговор» после событий в Вашингтоне. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

По его информации, политики побеседовали в Белом доме. Суть диалога не раскрывается, однако известно, что он состоялся на фоне сообщений о напряженности в отношениях между Трампом и Пенсом.

Ранее появилась информация, что они перестали общаться с 6 января, после событий в столице Америки. Пенса, по предварительным данным, расстроило, что Трамп ничего не сделал, когда его сторонники пошли штурмовать Капитолий. Как пишут СМИ, в толпе слышались призывы к расправе над вице-президентом.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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