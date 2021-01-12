Юрист рассказал, какой срок грозит водителю столкнувшегося с автоколонной самосвала

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Водителю самосвала, который врезался в колонну автобусов на Новорижском шоссе, может грозить реальный тюремный срок. Об этом заявил юрист по уголовным делам Александр Шепелев.

По его словам, статья 264 Уголовного кодекса России («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), которая инкриминируется виновнику ДТП, весьма обширна.

— Эта статья содержит в себе шесть частей, каждая из которых имеет свой индивидуальный состав преступления. Если виновник случившегося совершил этот поступок по неосторожности, то его будут судить по первой части. За такое правонарушение минимальное, что ему грозит, это ограничение свободы на срок до трех лет, — сказал Шепелев.

Максимальным же наказание части 1 статьи 264 УК РФ может стать лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Собеседник «ВМ» отметил, что если виновный находился в алкогольном или наркотическом опьянении, наказание наступает уже по второй части данной статьи, которое будет существенно строже.

— При пьяной езде, которая привела к аварии, виновному грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Как выяснилось позже, водитель не был пьян, когда сел за «баранку» самосвала, и вполне логично, что его привлекли по пятой части указанной ранее статьи. В таком случае максимальное наказание, которое грозит водителю, — это лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — сказал Шепелев.

Чтобы сделать окончательное заключение, как отметил юрист, необходимо дождаться результатов всех экспертиз.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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