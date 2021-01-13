Московские омоновцы по именному медальону нашли родственника воина, погибшего во времена ВОВ

Фото: Павел Волков

Столичные омоновцы нашли родственника солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны, благодаря именному медальону. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по столице.

Родственников солдата нашли взрывотехник ОМОН на транспорте старший прапорщик полиции Виталий Семин и боец-высотник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве прапорщик полиции Александр Федулов. Они состоят в поисковом объединении «Военно-патриотический клуб «Прорыв» и занимаются поиском павших красноармейцев.

Во время одной из таких экспедиций спецназовцы провели несколько дней в деревне Ольхи Юхновского района Калужской области. Они осуществляли поиски по списку и схеме захоронения 116 погибших солдат 112-го мотострелкового батальона.

— Предварительное изучение архивных документов позволило максимально точно определить район для проведения поисков. Благодаря слаженной и профессиональной работе поисковиков из захоронения были эксгумированы останки 14 солдат Красной армии. Среди фрагментов амуниции и личных вещей было обнаружено несколько солдатских медальонов и кусок ладанки, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Найденные медальоны были привезены в Москву на экспертизу руководителем поискового объединения Виталием Семиным. Специалистам удалось прочитать вкладыш одного из них. Из полученных данных стала известна информация о его хозяине — Николае Петровиче Тихонове 1921 года рождения.

Информация с медальона помогла спецназовцам отыскать родных красноармейца.

По данным Росгвардии, личные вещи и медальон солдата передадут его племяннику во время церемонии захоронения останков солдат. Ее проведутна «Поле памяти» в деревне Долина Юхновского района Калужской области в мае 2021 года.

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