Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские омоновцы по именному медальону нашли родственника воина, погибшего во времена ВОВ
Фото: Павел Волков

Московские омоновцы по именному медальону нашли родственника воина, погибшего во времена ВОВ

Анастасия Волоснова

Город

Столичные омоновцы нашли родственника солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны, благодаря именному медальону. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по столице.

Родственников солдата нашли взрывотехник ОМОН на транспорте старший прапорщик полиции Виталий Семин и боец-высотник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве прапорщик полиции Александр Федулов. Они состоят в поисковом объединении «Военно-патриотический клуб «Прорыв» и занимаются поиском павших красноармейцев.

Во время одной из таких экспедиций спецназовцы провели несколько дней в деревне Ольхи Юхновского района Калужской области. Они осуществляли поиски по списку и схеме захоронения 116 погибших солдат 112-го мотострелкового батальона.

— Предварительное изучение архивных документов позволило максимально точно определить район для проведения поисков. Благодаря слаженной и профессиональной работе поисковиков из захоронения были эксгумированы останки 14 солдат Красной армии. Среди фрагментов амуниции и личных вещей было обнаружено несколько солдатских медальонов и кусок ладанки, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Найденные медальоны были привезены в Москву на экспертизу руководителем поискового объединения Виталием Семиным. Специалистам удалось прочитать вкладыш одного из них. Из полученных данных стала известна информация о его хозяине — Николае Петровиче Тихонове 1921 года рождения.

Информация с медальона помогла спецназовцам отыскать родных красноармейца.

По данным Росгвардии, личные вещи и медальон солдата передадут его племяннику во время церемонии захоронения останков солдат. Ее проведутна «Поле памяти» в деревне Долина Юхновского района Калужской области в мае 2021 года.

Читайте также: Столичная полиция задержала ухаживавшего за пенсионеркой мужчину за хищение денег с ее счета

омонродные и близкиеВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте