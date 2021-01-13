За сутки в мире выявили более 347 тысяч случаев заражения COVID-19

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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90,07 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 347 тысяч.

Согласно опубликованным в среду, 13 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей возросло более чем на 5,2 тысячи, превысив 1,94 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 90 070 341 инфицированном коронавирусом и 1 945 935 умерших. Число заразившихся COVID-19 увеличилось на 347 925 пациентов, скончавшихся — на 5 281, передает ТАСС.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют государства.

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах — 22 428 591 человек. Далее идут Индия (10 495 147), Бразилия (8 131 612), Россия (3 448 203) и Великобритания (3 118 522).

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