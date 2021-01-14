Сестре арестованной вдовы Картрайта не разрешили взять сына рэпера под опеку

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Органы опеки запретили сестре арестованной вдовы Картрайта взять под свою опеку трехлетнего сына рэпера.

Решение органы приняли на основании дохода и места проживания сестры Марины Кохал. Она с мужем и двумя детьми живет в съемной квартире, а годовой доход ее супруга составляет 280 тысяч рублей. За комнату в коммуналке, находящуюся в собственности семьи, накопился большой долг по ЖКУ.

На данный момент сын убитого рэпера находится в детском доме. Перед новым годом тетя с семьей навестила мальчика и поздравила с праздниками. Они рассчитывают доказать в суде, что имеют возможность содержать ребенка, сообщает ФАН.

Ранее стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация о том, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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