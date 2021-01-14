Глава МИД Армении назвал важнейшим вопрос о статусе Нагорного Карабаха

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Вопрос о статусе Нагорного Карабаха является важнейшим. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

По его словам, статус Нагорного Карабаха был и остается важнейшим принципом урегулирования конфликта в регионе, сообщает Интерфакс.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

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