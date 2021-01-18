Музей Победы открыл образовательную программу для школьников в «Орленке»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Во Всероссийском детском центре «Орленок» открылась образовательная программа «Школьный музей Победы». В этом году в ней примут участие «орлята» из восьми смен, присоединившиеся к программе Музея Победы, сообщила пресс-служба организации.

Для первой смены будут собраны активисты школьного музея из Краснодарского края. Дети узнают, как происходило снятие блокады Ленинграда и познакомятся с профессией экскурсовода. Для своих орлятских друзей активисты проведут экскурсию по привезенной с собой выставке из школьного музея.

Кроме того, ребята примут участие в проекте Государственного музея спорта «Вы таланту и мужеству знаете цену», результатом которого станет страничка для исторического альманаха. Кроме того, «орлята» станут участниками турнира «Полководцы Победы».

— Мы приехали в «Орленок», чтобы представить здесь свой школьный музей Победы, и привезли много наград ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ульяновича Крутченко, имя которого носит наша школа. Наша основная цель — показать другим ребятам героев, о которых, может быть, они мало слышали, — рассказала участница смены Алина Ненашкина.

«Школьный музей Победы» поможет «орлятам» получить практические навыки экскурсионной и поисково-исследовательской работы. Дети научатся разрабатывать собственные проекты и узнают новые исторические факты.

Самым активным школьникам будут вручены удостоверения «Юного экскурсовода», а также почетные грамоты и сертификаты. Первая смена продлится до 1 февраля 2021 года.

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