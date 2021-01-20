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Еще один депутат Госдумы попал в реанимацию с коронавирусом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Еще один депутат Госдумы попал в реанимацию с коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

Еще один российский законодатель оказался в реанимации из-за коронавируса нового типа. Об этом в среду, 20 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Еще один депутат в реанимации в связи с коронавирусом, — приводит РИА Новости его слова.

На прошлой неделе спикер нижней палаты парламента сказал журналистам, что один из депутатов был доставлен в реанимацию из-за заболевания, вызванного ковидом. Вскоре стало известно о смерти парламентария, героя СССР Николая Антошкина.

Также сообщалось, что 21 января из-за COVID-19 не состоится пленарное заседание ГД.

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