Супруга экс-вратаря сборной России Малафеева рассказала о его самочувствии
Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев был госпитализирован в больницу с COVID-19. Жена футболиста Екатерина Малафеева рассказала о его самочувствии.
Она уточнила, что помимо мужа, в больницу также попал ее отец.
— Сейчас оба чувствуют себя намного лучше, чем вчера. Врачи следят за их состоянием, — написала жена футболиста в своем Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось о госпитализации экс-вратаря петербургского «Зенита» в связи с заболеванием коронавирусом.
Напомним, Малафеев с 1999 по 2016 год выступал за основной состав «Зенита». За этот клуб он провел более 300 матчей в чемпионате России. Четыре раза выигрывал турнир, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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