Супруга экс-вратаря сборной России Малафеева рассказала о его самочувствии

Фото: instagram.com/malafeev16ru

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев был госпитализирован в больницу с COVID-19. Жена футболиста Екатерина Малафеева рассказала о его самочувствии.

Она уточнила, что помимо мужа, в больницу также попал ее отец.

— Сейчас оба чувствуют себя намного лучше, чем вчера. Врачи следят за их состоянием, — написала жена футболиста в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось о госпитализации экс-вратаря петербургского «Зенита» в связи с заболеванием коронавирусом.

Напомним, Малафеев с 1999 по 2016 год выступал за основной состав «Зенита». За этот клуб он провел более 300 матчей в чемпионате России. Четыре раза выигрывал турнир, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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