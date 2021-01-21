Песков сообщил, что вопрос о встрече Путина и Байдена на повестке не стоит

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на повестке на данный момент не стоит. Об этом в четверг, 21 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, очные встречи пока невозможны в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

—То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи, — цитирует Пескова РИА Новости.

На вопрос о том, нет ли каких-либо предпосылок для встречи лидеров, представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что перспектива встречи Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть и от мировой эпидемической ситуации.

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