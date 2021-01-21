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Москвичам старше 65 лет продлили отмену льготного посещения культурных учреждений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам старше 65 лет продлили отмену льготного посещения культурных учреждений

Кирилл Николаев

Город

Столичные власти продлили отмену льготного посещения культурных учреждений для горожан старше 65 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно распоряжению столичного департамента культуры, данная мера продлится до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Ранее стало известно, что максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 процентов до 50 с 22 января. Кроме того, колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы с 22 января.

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