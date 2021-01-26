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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Виктория Родимкина

В мире

Представители нижней палаты Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Трансляцию вели на сайте законодательного органа.

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин сообщил, что обвинители готовы передать статью импичмента, которая была выдвинута Палатой представителей против экс-президента Америки Дональда Трампа.

Сенатор-демократ Патрик Лихи в ответ на это заявил, что «Сенат готов приступить к процессу».

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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