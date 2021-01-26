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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Иране
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Иране

Виктория Родимкина

Здоровье

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» успешно зарегистрировали в Иране, Тегеран планирует в будущем совместное с Россией производство препарата. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф во вторник, 26 января.

— Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера (25 января — прим. «ВМ») была зарегистрирована в Иране, — сказал министр.

Препарат был одобрен местными санитарными властями, добавил Мохаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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