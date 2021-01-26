Водителям посоветовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды в столице. Об этом во вторник, 26 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что сильный ветер и мокрый снег ожидаются в столице 26 января. Предупреждение действует до 10:00 среды, 27 января. В некоторых районах города возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Читайте также: Врач рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки погоды