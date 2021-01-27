СК опубликовал видео с извинениями тиктокера, напавшего на машину в Москве

Фото: youtube.com / СК РФ

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала видео с извинениями 17-летнего тиктокера Константина Лакеева (Кости Киевского), которого задержали за нападение на служебную машину ФСБ во время акций протеста.

По словам молодого блогера, он очень сожалеет о своем поступке.

— Я начал обкидывать снегом и несколько раз пнул машину, в чем я очень раскаиваюсь и о чем сожалею. Прощу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. У всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится, — отметил задержанный.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о задержании двоих участников несанкционированной акции.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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