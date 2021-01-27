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Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагентов на 1,1 миллиона рублей
Фото: https://pixabay.com/ru

Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагентов на 1,1 миллиона рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф», были оштрафованы их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и гендиректор организации. Общая сумма штрафа составила 1,1 миллиона рублей.

Напомним, что 25 декабря Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц и организаций иноагентами за политическую деятельность. Ранее инициативу приняла Госдума. Позднее Министерство юстиции Российской Федерации впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов.

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