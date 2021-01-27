Власти оценили сроки возврата кафе и ресторанов в Москве к нормальной жизни

Фото: Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»

Столичная ресторанная сфера может вернуться к нормальной жизни через два-три месяца. Такое мнение в среду, 27 января, выразил заместитель мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

— Мы рассчитываем, что в ближайшее 2-3 месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли (рестораны, кафе и другие заведения, — прим. «ВМ») будут возвращаться к своей нормальной жизни, к нормальному функционированию, — приводит РИА Новости его слова.

Ранее замглавы города отметил, что на фоне снятия части ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом, среднесуточный оборот ресторанов Москвы вырастет на шесть процентов. При этом с 18-го по 24-е января оборот столичных предприятий общепита превысил 800 миллионов рублей.

Напомним, 27 января власти города отменили некоторые рестрикции. Теперь кафе, бары, рестораны, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие аналогичные предприятия снова могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00.

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