Пушков ответил на призыв генсека НАТО готовиться к «агрессии России»

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен осознать, что «его миру» приходит конец. Так в четверг, 28 января, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв главы Североатлантического альянса готовиться дать отпор «агрессии России».

В ходе заседания Военного комитета НАТО Столтенберг «призвал союзников продолжить наращивание оборонных бюджетов и вложения в современные средства, чтобы поддержать готовность военных справиться с такими вызовами, как агрессивные действия России, терроризм и угроза укрепления Китая», сообщается на официальном сайте альянса.

Алексей Пушков в ответ написал в своем Twitter, что осталось мало желающих следовать правилам, которые опираются не на нормы международного права, а на право сильного — тем более бывшего сильного.

Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного. https://t.co/j04oPNPDUn — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2021

Ранее новый руководитель Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого обсуждалась «озабоченность по поводу укрепляющегося Китая, угрозы со стороны России и продолжающихся операций в Ираке и Афганистане».

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