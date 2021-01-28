В Москве выявили 2897 новых случаев коронавируса за сутки

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за последние 24 часа выявили 2897 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число заболевших выросло до 922 559.

В России за минувшие сутки выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. Всего на данный момент в стране выявили 3 793 810 случаев СOVID-19.

Ранее сообщалось, что пять стационаров в Москве, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом, возвращаются к стандартному режиму работы.

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