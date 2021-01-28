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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6142 пациента за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6142 пациента за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки от коронавируса вылечились 6142 человека. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число тех, кто вылечился от инфекции, увеличилось до 797 462.

В Москве за последние 24 часа выявлено 2897 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших выросло до 922 559.

В России за минувшие сутки выявлено 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее в Центре Гамалеи оценили перспективы победы над пандемией COVID-19.

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