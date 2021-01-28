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Столичным работодателям больше не нужно отправлять данные о сотрудниках на удаленке
Фото: Pexels / Vlada Karpovich

Столичным работодателям больше не нужно отправлять данные о сотрудниках на удаленке

Юлия Ямпольская

Город

Работодателям в столице больше не нужно каждую неделю отправлять данные о сотрудниках, работающих удаленно. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 27 января требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу носит не обязательный, а рекомендательный характер.

В пресс-службе отметили, что обязательная работа для сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, остается в силе. По этим гражданам данные необходимо передавать, передает РИА Новости.

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