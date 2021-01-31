Станции метро в центре Москвы заработали в штатном режиме

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все станции столичного метро заработали в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее продолжили работу в штатном режиме станции «Сокольники» и «Красносельская».

Напомним, станции столичного метро «Красносельская» и «Сокольники» Сокольнической линии до этого были закрыты на вход и выход по требованию полиции.

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