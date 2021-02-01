СМИ: Цены на товары в России начали расти после подорожания морских перевозок

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Повышение цен на перевозку грузов морем в конце 2020 года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка из нескольких отраслей.

По их мнению, повышение цен коснется импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что цены на эту категорию товаров могут вырасти не менее чем на 10–15 процентов.

Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов сообщил, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3 процента. Участники рынка заявили, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла до девяти тысяч долларов за контейнер.

Один из представителей транспортной компании пояснил, что рассчитывать на снижение тарифов можно будет не раньше июля.

Помимо этого, источник РБК заявил, что цены на морские перевозки повысились после того, как в конце 2020 года резко увеличился спрос на перевозки между США и Китаем. Это привело к дефициту контейнеров и судов по всему миру.

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