Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Актер Александр Збруев не жалуется на самочувствие и готовится дома к новой роли. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Я дозвонился Збруеву и к радости своей узнал, что все разговоры о его якобы госпитализации — полная ерунда. Он дома, чувствует себя хорошо, настроение бодрое, готовится к важному событию в своей творческой жизни — мы будем ставить пьесу, которую он сам выбрал и предложил, — цитирует Варшавера РИА Новости.

Он добавил, что речь идет о произведении Гауптмана «Перед заходом солнца», где Александр Збруев будет играть главную роль.

Ранее появились сообщения, что Збруев посещал больницу для прохождения компьютерной томографии, однако врачи выявили у него повышенную температуру и решили госпитализировать.

Позже «Ленком» опроверг сообщение о госпитализации актера.

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