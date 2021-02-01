Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин в честь 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность за свои действия и судьбу страны. Глава государства подчеркнул, что Россия должна помнить о таких людях.

Также Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище в Москве

Ранее Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Президент вручил патриарху большой букет белых роз и поинтересовался его настроением.

Читайте также: Путин оценил реализацию программы льготной ипотеки под 6,5 процента в России