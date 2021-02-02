Электронную услугу по проверке документов иностранных граждан запустили в Москве

/ Фото: Пресс-служба Многофункционального миграционного центра

Электронный сервис проверки пакета документов иностранных граждан на оформление разрешений на временное проживание, вида на жительство, а также прием в гражданство России запустил Многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ). Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сервис сможет упростить процедуру проверки документов, которые нужны для проживания в РФ.

— В тестовом режиме сервис функционировал с весны прошлого года, за это время услугу получили около шести тысяч человек. Сейчас сервис заработал в штатном режиме, также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ, — уточнил заммэра.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что иностранные граждане должны пройти регистрацию в личном кабинете ММЦ, выбрать необходимую услугу и загрузить копии своих документов. После окончания их проверки сотрудник центра оформит заявление. Пользователей проинформируют о ходе рассмотрения дела через личный кабинет, электронную почту и с помощью SMS-сообщений.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, сервис практически гарантирует прием заявлений с первого раза. Это позволяет минимизировать визиты в центр.

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