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Умер создатель «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко
Вячеслав Полейко был постоянным автором «Кривого зеркала» / Фото: youtube.com

Умер создатель «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко

Юлия Курганова

Культура

Ушел из жизни один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. О его смерти сообщил юморист Александр Морозов на своей странице в соцсети Instagram.

Он сказал, что внезапный уход друга стал для него потрясением. Причина смерти артиста не была названа.

— Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Утром я узнал о смерти моего друга, автора «Кривого зеркала» Славы Полейко, — сообщил Морозов.

СПРАВКА «ВМ»

Вячеслав Полейко окончил Московский авиационный институт. В 1979 работал актером в Театре Михаила Задорнова. Он писал монологи Михаилу Евдокимову, Евгению Петросяну и Михаилу Задорнову. Полейко был постоянным автором «Кривого зеркала», а также сочинял репризы для «Новых русских бабок».

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