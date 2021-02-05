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Адвокат Ефремова заявил, что не знает о возможном этапировании актера
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Ефремова заявил, что не знает о возможном этапировании актера

Кирилл Николаев

Звезды

Защите актера Михаила Ефремова неизвестно о его возможном этапировании в другую колонию. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал адвокат артиста Роман Филиппов.

По его словам, никаких предпосылок к этапированию Ефремова не было.

— Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии, — цитирует Филиппова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где актер отбывает наказание, вернулось с пометкой «адресат убыл в другое учреждение».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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