Вирусолог перечислил причины «двойного заражения» коронавирусом

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В мире известны случаи так называемого «двойного заражения» коронавирусной инфекцией — когда в организме одного пациента могут находиться два отличающихся варианта COVID-19. Об этом в субботу, 6 февраля, рассказал вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Как пояснил медик, такое возможно, если речь идет о мутациях возбудителя инфекции во время болезни человека либо если пациент заразился двумя разными штаммами COVID-19.

При этом на данный момент не вполне ясно, как подобное «двойное заражение» может сказаться на течении болезни, отметил Бутенко. По его словам, медики могут лишь предполагать, что ход болезни может измениться — стать тяжелее или, напротив, легче.

Чтобы защититься от заражения COVID-19, в том числе двойного, медик рекомендует пройти вакцинацию.

— Пока это многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации, — рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что в мире количество людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, превысило количество заболевших. При этом больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на десять стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП.

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