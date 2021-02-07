Появилось видео с последствиями пожара в жилом доме в Новой Москве

Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31 Карта всех событий

В Сети появилось видео с последствиями пожара, который произошел в поселке Мосрентген. Ролик в воскресенье, 7 февраля, опубликовало агентство городских новостей «Москва».

На представленных кадрах видны обуглившиеся балконы, разбитые стекла, поваленные фонари и деревья. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий ЧП.

Видео: АГН «Москва»

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. При пожаре пострадали 14 человек, еще трое погибли, в том числе двое детей. По факту гибели людей при пожаре СК возбудил уголовное дело. По данным СК, предварительной причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

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