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Избитую отчимом девочку госпитализировали в московскую больницу
Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

Избитую отчимом девочку госпитализировали в московскую больницу

Анастасия Чанцева

Происшествия

Девочка, которую избил отчим на северо-востоке столицы, сейчас находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

— 7 февраля сотрудникам соцзащиты стало известно о том, что отчим избил свою несовершеннолетнюю падчерицу. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы. С декабря прошлого года семья посещает один из столичных семейных центров, где с мамой и ребенком работают специалисты соцзащиты, — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что мать ребенка посещает психолога, а девочка ходила на занятия в подростковый клуб. В семейном центре им оказывались юридические и консультационные услуги. В дальнейшем семье будут оказывать всю необходимую помощь.

— Сейчас девочка находится в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает. Также ребенка навестил наш психолог. После выписки ребенка из больницы семью навестят специалисты соцзащиты, — рассказали в пресс-службе.

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