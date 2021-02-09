Экстрасенс Мехди Вафа перечислил пять самых эгоистичных знаков зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять самых эгоистичных знаков зодиака. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам эксперта, пятое место занимает Козерог. Его сложно переубедить, если он в чем-то уверен. Кроме того, если представитель этого знака поверит в свою уникальность, то отвыкнуть от этой мысли будет сложно.

Четвертое место занял Водолей, для которого важнее всего будет собственное превосходство. Как отметил экстрасенс, многое в его характере зависит от воспитания. Родители, которые заложат в маленького ребенка верные ценности, не будут об этом жалеть.

На третьем месте расположился Рак, который часто «играет» с самолюбованием, но зачастую за этой маской прячутся человеческая драма, одиночество и психологические травмы.

Второе место, по мнению экстрасенса, занимает Лев, дружелюбность которого часто маскирует любовь к самому себе.

Первое место занял Стрелец. Представителей этого знака специалист разделил на две группы. Первые будут гордо держать марку и обособленно держаться в стороне. От вторых постоянно веет любовной энергией самолюбования.

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