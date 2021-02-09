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Экстрасенс Мехди Вафа перечислил пять самых эгоистичных знаков зодиака
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Вафа перечислил пять самых эгоистичных знаков зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал пять самых эгоистичных знаков зодиака. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам эксперта, пятое место занимает Козерог. Его сложно переубедить, если он в чем-то уверен. Кроме того, если представитель этого знака поверит в свою уникальность, то отвыкнуть от этой мысли будет сложно.

Четвертое место занял Водолей, для которого важнее всего будет собственное превосходство. Как отметил экстрасенс, многое в его характере зависит от воспитания. Родители, которые заложат в маленького ребенка верные ценности, не будут об этом жалеть.

На третьем месте расположился Рак, который часто «играет» с самолюбованием, но зачастую за этой маской прячутся человеческая драма, одиночество и психологические травмы.

Второе место, по мнению экстрасенса, занимает Лев, дружелюбность которого часто маскирует любовь к самому себе.

Первое место занял Стрелец. Представителей этого знака специалист разделил на две группы. Первые будут гордо держать марку и обособленно держаться в стороне. От вторых постоянно веет любовной энергией самолюбования.

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