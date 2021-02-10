ОНК сообщила сроки пребывания Ефремова в СИЗО «Водник»

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Российский артист Михаил Ефремов пробудет в СИЗО-5 «Водник» не меньше пяти месяцев, так как на данный момент он участвует в следствии по делу о лжесвидетелях. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

— Я видел Ефремова в «Воднике», встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актер пробудет в изоляторе не менее пяти месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии — участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, — рассказал Хуруджи.

По словам правозащитника, Ефремов выглядит измотанным и усталым. Также Хуруджи рассказал, что актер подал кассацию на решение по его собственному делу о ДТП, пишет ТАСС.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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