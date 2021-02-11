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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3558 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3558 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице врачи вылечили еще 3558 человек за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 11 февраля.

Таким образом, общее число тех, кто вылечился, увеличилось до 861 916.

За последние 24 часа в столице выявили 2040 случаев коронавируса. Уточняется, что общее число заболевших увеличилось до 950 517.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3558 пациентов за суткиФото: Оперштаб

В России за минувшие сутки выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода.

Ранее врач Владимир Парфенов назвал редкий первый признак коронавируса.

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