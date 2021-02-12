Смывы на определение взрывчатки взяты с места взрыва во Владикавказе

Фото: МЧС России

Специалисты взяли смывы с места взрыва в супермаркете во Владикавказе на определение взрывчатых веществ. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказал начальник ГУ МЧС России по Северной Осетии Александр Хоружий.

По его словам, в настоящее время место взрыва оцеплено. Работы на месте инцидента продолжатся до утра субботы, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

«Сложился как карточный домик»: что известно о мощном взрыве во владикавказском супермаркете

В пятницу утром, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще предстоит проверить. При этом, как пишет пресса, в подвале магазина находились кислородные баллоны.

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