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Кабмин одобрил изменение системы допуска медицинских сотрудников к работе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кабмин одобрил изменение системы допуска медицинских сотрудников к работе

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ одобрило возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности без подтверждающего документа на бумажном носителе. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 13 февраля.

В постановлении говорится, что допуск медработников будет осуществляться при условии наличия записи в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В сообщении правительства сообщается, что законопроект был одобрен и внесен в Государственную думу на рассмотрение.

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медработникиКабмин РФздравоохранение
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