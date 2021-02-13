Более 29,6 тысячи военных вылечились от COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России от коронавирусной инфекции вылечились уже свыше 29,6 тысячи военных. Это следует из информационного бюллетеня Министерства обороны РФ на 13 февраля.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране от COVID-19 вылечился 141 военный.

— Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 29 631 человека, — отметили в сообщении.

Кроме того, военное ведомство заявило, что среди гражданского персонала число выздоровевших увеличилось до 4172.

В Минобороны сообщили, что на 13 февраля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявили 1867 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 73 человека.

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