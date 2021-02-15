Столичные врачи вылечили еще 1967 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 1967 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 871 836.

За последние 24 часа в Москве госпитализировали 663 человека, скончались 56 пациентов.

Фото: Оперштаб

В городе за минувшие сутки выявили 1818 случаев коронавируса. В России за последние 24 часа выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Ранее инфекционист рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 подхватить британский штамм.

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